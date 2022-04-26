Клинцовский район, Брянская область, 26 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Тело пропавшего пятилетнего ребёнка обнаружено 26 апреля в колодце села Великая Топаль Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Су СК по региону.

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Заявление о пропаже местного жителя 2016 года рождения поступило в полицию накануне. В результате поисковых мероприятий рано утром 26 апреля тело мальчика было обнаружено в колодце по улице Калининской.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.