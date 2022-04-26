Тихвин, Ленинградская область, , 15:11 — REGNUM Город Тихвин Ленинградской области решил выйти из международного Ганзейского союза из-за враждебных западных санкций против России, которые поддержал союз. Об этом сообщили в пресс-службе Совета депутатов Тихвинского муниципального района Ленобласти.

Выход Марина Каширская © ИА REGNUM

Решение о том, чтобы покинуть союз, в Тихвине приняли из-за недружественной политики президиума международного Ганзейского союза Нового времени. В начале марта 2022 года был опубликован меморандум, выразивший антироссийские настроения в Европе по отношению к Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции на Украине. К тому же союз отстранил участников от России и Белоруссии от участия в мероприятиях и лишил возможности быть избранными в руководящие органы и комиссии.

Власти Тихвина считают такую политику Ганзейского союза неприемлемой, а принятые меры – враждебными шагами. Отметим, что изначально концепция союза подразумевала отстранённость от мировой политики, он ориентировался на развитие гуманитарных связей между муниципалитетами в разных странах.

Организация способствовала развитию туристического потенциала Тихвинского района на международном уровне. Город был инициатором и местом проведения I Международных Ганзейских дней бизнеса в 2015 году. Тогда его посетили бизнесмены из России, Германии и Эстонии.

Тихвин стал членом Ганзейского союза в 2002 году. Войти в структуру позволили свидетельства о деловых контактах тихвинских купцов со средневековой Ганзой. Вместе с Тихвином туда до недавнего времени входили еще 17 городов России.