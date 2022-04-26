Сеул, 26 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S& P) сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «AA». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

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Эксперты отмечают, что в сравнении с другими странами с высоким уровнем дохода Южная Корея понесла меньший экономический ущерб, а темпы роста в ближайшие 3−5 лет останутся относительно высокими.

По прогнозам, в 2022 году темпы экономического роста Южной Кореи составят 2,5%. Между тем по прогнозам Банка Кореи темпы роста экономики страны составят 3%.

Эксперты отмечают, что среднегодовые темпы роста экономики Южной Кореи в 2022–2025 годах составят 2,4%, а ВВП на душу населения вырастет до $40 тыс. к 2025 году.

Дефицит бюджета, вероятно, составит 3% ВВП в текущем году и 1,2% ВВП в 2023 году.

По прогнозам министерства финансов Южной Кореи, в 2022 году государственный долг Южной Кореи достигнет 1,07 трлн вон (~$858 млрд). По прогнозам правительства, дефицит бюджета, вероятно, достигнет 70,8 трлн вон (~$56,4 млрд), что эквивалентно 3,3% ВВП.