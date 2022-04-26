Макеевка, ДНР, , 13:54 — REGNUM При обстреле киевскими боевиками города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла мирная жительница. Об этом 26 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что, согласно уточненным данным, Кировский район Макеевки и поселок Горки попал под обстрел украинских вооруженных формирований.

«Погибла местная жительница», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову, принимавшему участие в специальной военной операции на Украине, звание Героя России.