В результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР погибла мирная жительница
Макеевка, ДНР, 26 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. При обстреле киевскими боевиками города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла мирная жительница. Об этом 26 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Mil.gov.ua
Обстрел
Отмечается, что, согласно уточненным данным, Кировский район Макеевки и поселок Горки попал под обстрел украинских вооруженных формирований.
«Погибла местная жительница», — говорится в сообщении.
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