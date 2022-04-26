Самара, 26 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Заместителя директора одного из государственных казенных учреждений Самарской области обвинили в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, с февраля 2021 года по январь 2022 фигурантка уголовного дела, которая занимала на момент совершения преступления разные должности в учреждении, фиктивно трудоустроила двух местных жителей.

«При этом, заработная плата мужчинам начислялась на банковские карты, находящиеся в пользовании обвиняемой. Общая сумма полученного таким образом дохода составила более 750 тысяч рублей, денежными средствами фигурантка воспользовалась по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении заместителя директора по экономике и финансам аппарата управления отделения г. Отрадный государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» было возбуждено уголовное дело

Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что трёх жителей Самарской области подозревают в обмане 19 ульяновцев.