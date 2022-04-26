София, 26 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Варненской области на северо-востоке Болгарии из-за крупного дорожно-транспортного происшествия был поврежден мост стратегического значения. Об этом 26 апреля сообщает БНР.

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По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел в районе населенного пункта Девня, когда грузовой автомобиль, перевозивший экскаватор, врезался в перекрытие автомобильного моста, являющегося частью эстакады Варненского шоссе.

В результате часть обрушившейся конструкции упала на проезжавшую под мостом легковую машину. Тяжело ранен водитель указанной машины.

Ведется следствие.