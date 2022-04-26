Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо срочно лечить за границей, в противном случае ему грозит инвалидность или даже смерть. Об этом 26 апреля заявил журналистам после посещения политика в тюрьме врач Отар Тоидзе, направленный аппаратом омбудсмена Грузии.

Саакашвили и галстук

«Я не знаю, возможно ли возвращение его состояния обратно, исходя из тех неврологических процессов, которые у него наблюдаются сейчас, — заявил медик. — Неужели мы должны показать мёртвого президента, чтобы население поверило в его состояние?»

Врач заявил, что состояние Саакашвили якобы крайне тяжёлое и политика нужно вести в зарубежную клинику незамедлительно. Ранее в пенитенциарной службе минюста республики опровергли распространяемую сторонниками экс-президента информацию о резком ухудшении его здоровья.

Стоит отметить, сразу после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники пытаются доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и скоро может умереть. При этом на судебных заседаниях Саакашвили может выступать с политическими лозунгами более двух часов.

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