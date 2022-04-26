Абакан, , 13:50 — REGNUM Оперативный штаб согласовал проведение в Хакасии ﻿массовых мероприятий на майские праздники. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в республиканском правительстве.

«Бессмертный полк» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, региональное отделение ДОСААФ России 27–29 апреля проведёт в Хакасии автопробег, приуроченный ко Дню Победы. В Усть-Абакане 30 апреля пройдёт День Земли – хакасский национальный праздник Чир Ине.

30 апреля на республиканском ипподроме проведут Первомайский забег. 1 мая в Хакасии пройдут мероприятия в честь праздника Весны и Труда. В Абакане организуют шествие и торжественный митинг.

6 мая в Парке Победы в Абакане откроется «Вахта памяти». 8 мая в Парке Победы у Мемориала воинской славы проведут традиционный ритуал памяти в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне. В День Победы, 9 мая, в Абакане на Первомайской площади пройдёт торжественный марш.

Также в Хакасии очно проведут акцию «Бессмертный полк». Участники шествия пройдут от спорткомплекса им. Н. Г. Булакина до Мемориала воинской славы.

В Парке Победы 9 мая будет организована культурная программа, вечером состоится общественная акция «Свеча памяти».

Участники всех праздничных мероприятий должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, уточнили в оперштабе.

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