Москва, , 13:50 — REGNUM Объявленное президентом России предложение снизить льготную процентную ставку по ипотеке на три процентных пункта до 9% вполне логично, раз уж ЦБ РФ понизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта до 17%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Более того, это снижение ключевой ставки Центробанка, скорее всего, не последнее в 2022 году. Безусловно, процентные ставки по кредитам банков будут снижаться вслед за снижением ключевой ставки, но банкам льготная ипотека в принципе невыгодна.

А если ставки по ипотеке будут оставаться высокими длительное время при том, что рубль уже обесценился, рынок нового жилья в России будет в лучшем случае стагнировать, в худшем случае его будет ждать резкий обвал.

Так что снижение процентов по льготной ипотеке – это возможность обеспечить население более доступным жильём и поддержать строительную отрасль. Отметим, что в марте рынок недвижимости пока не отреагировал на падение рубля и на повышение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале до 20%.

В Москве в апреле цена квадратного метра жилья повысилась по сравнению с мартом всего на 1% до 315,1 тыс. руб., но в Санкт-Петербурге цена квадратного метра повысилась за тот же период уже на 6%.

Цены на рынке недвижимости обычно реагируют на динамику валютных курсов очень не сразу, а с временным лагом примерно в полгода.

Снижение процента по льготной ипотеке до 9% сегодня станет очень своевременной мерой. Не исключено также, что такой процент по льготной ипотеке может сохраняться в период 2022–2023 годов, пока будет необходимо поддерживать население и рынок жилья.

Поддержка с помощью снижения процента по льготной ипотеке строительной отрасли может даже несколько смягчить ожидаемое в 2022 году падение российского ВВП.

Максимальный процент падения ВВП в 2022 году может составить 8-9%, то есть не более, чем в кризисном 2009 году», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ставка по льготной ипотеке в России будет снижена до девяти процентов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Читайте также: Путин объявил о снижении до 9% ставки по льготной ипотеке