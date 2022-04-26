26 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Отказ Польши покатить за газ в рублях высмеяли в соцсетях, напомнив, что поляки всегда жили особняком и во все времена становились объектами насмешек.

Светлана Шаповалова, , 14:37 — REGNUM Заявление уполномоченныого правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимски об отказе платить рублями за российский газ встретило массу иронии в сети. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Карл Людвиг Фридрих БЕККЕР. У камина

«Ого, какое заявление! Так как вы думаете, что будет по-вашему, это сон, проснись, поляк! Рубль золотой пришёл на смену фантиков европейских и американских. Кстати, можете золотом платить, так как рубль к золоту привязан! Только сомневаюсь в одном. Что у вас золота хватит. И не путайте со своей валютой — она тоже фантики. Также, как и ваши крикуны кукарекающие, что вы что-то можете!» — рассуждает Татьяна.

«Пусть платят золотом», — предлагает Марк.

«Газа не будет. Поляков давно надо проучить», — считает Егор Панкратов.

«По-моему, они просят сами им его отключить. Нужно идти навстречу. Поляки снова стали ляхами. Освобождение их от гитлеровских захватчиков на время подлечило сознание, но время и пиндосы с баксами сделали своё дело, и всё встало на свои места», — поделился мнением Игорь.

«Готовьте кизяк, потомки недоваренного мыла!» — призывает Сергей Кашин.

«Тогда готовьте дрова. К осени по-другому будете говорить», — замечает Илья.

«Пусть обогреваются кизяками… Заодно и свет отключить. И нефть перекрыть!» — предлагает Тамара Прокопенко.

«Замёрзнем назло России? Флаг в руку, барабан на шею и вперед закупать кизяк», — соглашается Жанна.

«Отличная новость. Пусть углём коптят», — считает Сергей.

«Пусть обходятся без российского газа, без проблем», — поддерживает Светлана.

«Ну, не будет и не будет. Всегда можете купить газ у других втридорога», — отмечает Павел Коновалов.

«Пусть не платят. Такими темпами можно будет газовую трубу на Украине перекрывать», — рассуждает Андрей Фалалеев.

Газопровод pxhere.com

«Не будут покупать так же, как и прибалты? Громко крикнуть, что закупать не будем, и нарастить закупки в два раза?» — иронизирует Светлана Гусманова.

«Не только за рубли, но и по предоплате платить будут, и не только за газ», — считает Азат Ямалиев.

«Пшеки в своем русле реки Ненависть. Но ведь так и захлебнуться недолго», — отмечает Надежда.

«Готовьте дрова, паны! Зима предстоит суровая», — обратилась Алёна.

«Начинайте прыгать, ваши братья хохлы покажут как», — соглашается Виктория.

«Вот если обратиться к нашим классикам, то можно проследить, что поляки всегда жили особняком и часто становились объектами насмешек. Взять того же Достоевского. Ничего не изменилось с тех времён», — поделилась Анастасия.

«Когда уже наше правительство пошлет Польшу в далёкое эротическое путешествие и забудет в информационном смысле об этой русофобской помойке хотя бы на год? Закрыть там всё, ничего не продавать/ничего не покупать и ничего про них не говорить публично. Пусть за их провокационными действиями следят наши специальные органы и, желательно, максимально жёстко на них реагируют. Вот уж с кем-кем, а с Польшей категорически нельзя, имхо, миндальничать и играть в дипломатию…» — считает Ирина.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что власти Польши не станут оплачивать российский природный газ в рублях, 26 апреля заявил журналистам уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский. По его словам, польская сторона готова к возможным рискам.

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