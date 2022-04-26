Донецк, , 13:48 — REGNUM Украинские боевики за пять минут два раза обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщает 26 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.40 (совпадает с мск) — населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено 12 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие; 11.45 — населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено семь гранат из РПГ, также применялось стрелковое оружие», — говорится в телеграм0канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пропускной пункт Троебортное в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. Председатель СК России Александр Бастрыкин 26 апреля поручил зафиксировать данный факт.

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