Донецк, 26 апреля 2022, 13:48 — REGNUM Украинские боевики за пять минут два раза обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщает 26 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пропускной пункт Троебортное в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. Председатель СК России Александр Бастрыкин 26 апреля поручил зафиксировать данный факт.
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