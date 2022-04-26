Кабул, 26 апреля 2022, 13:48 — REGNUM Специальный представитель Пакистана по Афганистану заявил, что афганские граждане, въехавшие в Пакистан по удостоверениям личности, должны вернуться в свою страну через пограничный пункт Торкхам до 29 апреля текущего года. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Пакистан
Пакистан

Мохаммад Садик Хан добавил, что только люди, следующие на лечение, могут въезжать в Пакистан через Торкхам без визы. Он подчеркнул, что все те, кто хочет вернуться домой, должны покинуть Пакистан до 29 апреля.

Ранее Пакистан разрешил гражданам Афганистана въезжать в страну по удостоверениям личности.