Кабул, 26 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Специальный представитель Пакистана по Афганистану заявил, что афганские граждане, въехавшие в Пакистан по удостоверениям личности, должны вернуться в свою страну через пограничный пункт Торкхам до 29 апреля текущего года. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Пакистан

Мохаммад Садик Хан добавил, что только люди, следующие на лечение, могут въезжать в Пакистан через Торкхам без визы. Он подчеркнул, что все те, кто хочет вернуться домой, должны покинуть Пакистан до 29 апреля.

Ранее Пакистан разрешил гражданам Афганистана въезжать в страну по удостоверениям личности.