Чебоксары, , 13:46 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвинили в убийстве трёхлетней дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет жительница Чебоксарского района. Правоохранители установили, что в 2021 году из ревности после ссоры с сожителем она решила убить их совместную трёхлетнюю дочь. По данным следствия, обвиняемая несколько дней не пускала мужчину домой, задушив ребёнка при помощи неустановленного мягкого предмета и попытавшись покончить жизнь самоубийством.

В следственном управлении отмечают, что тело девочки и обвиняемую обнаружили в квартире родственники и отец ребёнка после вскрытия входной двери. Женщину удалось спасти.

Женщина арестована. Её обвинили в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ»). Дело будет рассматриваться в Верховном суде Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в мате 2022 года в Яльчикском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве из ревности: у погибшего экспертиза установила 16 ножевых ранений.

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