Донецк, 26 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Возможность прорыва киевских боевиков с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе исключена, так как они надежно блокированы там войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) и подразделениями Вооруженных сил РФ. Об этом 26 апреля заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в эфире «Первого канала».

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

«У них эти попытки не увенчаются успехом в любом случае, потому что территория «Азовстали» надежно блокирована нашими войсками совместно с войсками РФ», — сказала она.

Помимо этого, Никонорова отметила, что также для блокирования попыток такого прорыва работает артиллерия и добавила, что у украинских боевиков для того, чтобы не погибнуть, есть только один выход – сложить оружие и сдаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что IT-гигант «Яндекс» отказывается признавать Донецкую и Луганскую Народную Республику независимыми государствами в своем сервисе «Яндекс. Карты».