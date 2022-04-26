Шейх-Зувейд, Египет, 26 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Египта при участии сил местного ополчения провели спецоперацию, направленную против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синайском полуострове. Об этом 26 апреля сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Египет армия

По данным журналистов, в ходе операций была произведена зачистка ряда населённых пунктов восточнее города Шейх-Зувейд.

Источники издания отмечают, что в деревне Аль-Муката был убит один из лидеров боевиков на Синае по кличке Мустафа Шабаан абу Драа и несколько рядовых членов группировки.

По данным журналистов, военные вывезли из района проведения операции десятки женщин и детей – членов семей боевиков.