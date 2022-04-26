Рязань, , 13:50 — REGNUM Память Героев, погибших в Донбассе, увековечат в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе правительства региона.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Проработкой предложений займутся муниципалитеты и министерство по делам территорий и информационной политике. К обсуждению также необходимо привлечь общественные организации. Уже известно, что в Ермишинском районе средней школе присвоят имя Героя России Сергея Сухарева.

Как сообщало, предложение увековечить память военных, погибших в ходе спецоперации, прозвучало на встрече президента России Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.