Рязань, 26 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Память Героев, погибших в Донбассе, увековечат в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Проработкой предложений займутся муниципалитеты и министерство по делам территорий и информационной политике. К обсуждению также необходимо привлечь общественные организации. Уже известно, что в Ермишинском районе средней школе присвоят имя Героя России Сергея Сухарева.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение увековечить память военных, погибших в ходе спецоперации, прозвучало на встрече президента России Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.