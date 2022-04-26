Лос-Анджелес, США, , 13:42 — REGNUM Продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер заявили, что вселенная Человека-паука Майлза Моралеса станет «намного, намного больше». Об этом сообщает Variety.

Нью-Йорк в опасности Цитата из х/ф «Человек-паук. Через вселенные». Реж. Питер Рэмзи, Боб Персичетти, Родни Ротман. 2018. США

Создатели мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» рассказали, что его продолжение будет происходить в шести мирах. В сиквеле под названием «Человек-паук: Через вселенные 2» покажут не 40 персонажей, как было в первой части, а 240.

По словам Лорда и Миллера, сиквел станет более масштабным, чем первая часть. Именно из-за этого Sony перенесла дату премьеры картины почти на год — до 2 июня 2023 года.

Добавим, что Фил Лорд и Кристофер Миллер также раскрыли название третьего мультфильма о приключениях Человека-паука Майлза Моралеса — картина будет называться Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Дата её выхода запланирована на 29 марта 2024 года.

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