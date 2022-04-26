Рим, 26 апреля 2022, 14:03 — REGNUM В Сети появилась информация о том, когда начнут снимать фильм «Феррари» Майкла Манна («Соучастник»). Об этом 26 апреля пишет портал Film. ru.
Так, старт съёмочного процесса запланирован на середину июля 2022 года в Италии. Релиз же самой ленты состоится в 2023 году.
Напомним, что «Феррари» рассказывает историю создателя одноимённого автомобильного концерна, решающего принять участие в престижной гонке. Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли.
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