Рим, , 14:03 — REGNUM В Сети появилась информация о том, когда начнут снимать фильм «Феррари» Майкла Манна («Соучастник»). Об этом 26 апреля пишет портал Film. ru.

Адам Драйвер Кадр из телешоу Late Night with Seth Meyers

Так, старт съёмочного процесса запланирован на середину июля 2022 года в Италии. Релиз же самой ленты состоится в 2023 году.

Напомним, что «Феррари» рассказывает историю создателя одноимённого автомобильного концерна, решающего принять участие в престижной гонке. Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли.

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