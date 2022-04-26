Ульяновск, 26 апреля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области на месте происшествия в детском саду, куда ворвался неизвестный вооружённый мужчина и устроил стрельбу, работают правоохранители и другие службы. Есть погибшие, сообщили ИА REGNUM в органах власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Стрельба была, все службы работают [на месте происшествия]. Четверо погибших. Детали будут позже», — отметили в ведомстве.

Ранее в местной прессе сообщалось о том, что на месте происшествия погибли двое детей, нянечка и покончил с собой подозреваемый.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детский сад в Ульяновской области ворвался с оружием неизвестный мужчина, устроив стрельбу во время тихого часа. По некоторым данным, у него было охотничье ружьё.