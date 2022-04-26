Самара, 26 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Места на ярмарках в Самарской области необходимо предоставлять в первую очередь местным сельхозпроизводителям. Об этом 26 апреля сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области.

Bashkortostan.ru Сельхозярмарка

«Контроль должен быть. Мы создаем ярмарки, чтобы люди могли приобрести товары без посредников, напрямую от производителей по оптимальным ценам – это задача принципиальной важности. Соблюдайте правила, которые сами установили, контролируйте и не допускайте нарушений», — обратился Азаров к чиновникам.

Он сообщил, что недостаточный контроль и неотрегулированные вопросы приводят к конфликтным ситуациям, которые необходимо исключать.

По словам заместителя председателя областного правительства Натальи Катиной, с 9 по 12 июня в Тольятти и Самаре будет организована ярмарка товаров из Узбекистана.

Ранее р сообщало о том, что в Самарской области намерены привлечь депутатов к мониторингу цен.