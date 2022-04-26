Кемерово, 26 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Кемерове пройдут масштабные гастроли творческих коллективов Донецкой Народной Об этом сообщило региональное правительство.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Концерт заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» состоится на главной сцене филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова. Вместе с ним выступит Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп».

Концерт состоится 7 мая.