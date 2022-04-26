Красноярск, 26 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в федеральном оперативном штабе.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 10 767 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе COVID-19 диагностировали у 117 человек. Госпитализированы 90 заболевших, выздоровели 236 человек.