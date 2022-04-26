Москва, , 13:37 — REGNUM Проект «Питомцы в Москве» приступил к созданию новой площадки для выгула собак в Южном Тушине. Об этом 26 апреля сообщила руководитель проектного офиса АНО «Мой район» Бэла Ляув.

Собака Дарья Драй © ИА REGNUM

Объект будет построен на территории Кленового сквера, расположенного на улице Лодочной вдоль берега Сходненского деривационного канала. Согласно проекту, его площадь составит 520 квадратных метров. Территория будет состоять из двух зон – одна для тренировок питомцев, а вторая для их выгула.

«Площадка для выгула домашних питомцев в районе Южное Тушино строится по проекту «Питомцы в Москве». К разработке проектов новых площадок были привлечены кинологи из Российской кинологической федерации (РКФ), проведены фокус-группы и онлайн-опросы», — сказала Ляув.

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