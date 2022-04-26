* талибами — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 13:37 — REGNUM В афганской провинции Каписа двое специалистов из больницы Дех Баба Али были арестованы разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест ru.torange.biz

Источник сообщил, что задержанные Исхак и Ага Ширин были дипломированными врачами и работали соответственно в хирургическом и терапевтическом отделениях больницы Дех Баба Али.

Мотив ареста врачей пока неизвестен. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.