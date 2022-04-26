Два врача задержаны талибами* в афганской провинции Каписа
* талибами — запрещённая в России организация
Махмудраки, Афганистан, 26 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В афганской провинции Каписа двое специалистов из больницы Дех Баба Али были арестованы разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Арест
Источник сообщил, что задержанные Исхак и Ага Ширин были дипломированными врачами и работали соответственно в хирургическом и терапевтическом отделениях больницы Дех Баба Али.
Мотив ареста врачей пока неизвестен. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.