Москва, 26 апреля 2022, 13:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову, принимавшему участие в специальной военной операции на Украине, звание Героя России. Соответствующий указ президента опубликован 26 апреля на портале правовой информации.
Депутат от Чеченской Республики Адам Делимханов является членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он принимает участие в спецоперации на территории ЛДНР и руководит подразделениями Росгвардии из Чечни. Видеозаписи с участием Делимханова регулярно публикует в личном блоге глава республики Рамзан Кадыров.