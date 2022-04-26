Москва, 26 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову, принимавшему участие в специальной военной операции на Украине, звание Героя России. Соответствующий указ президента опубликован 26 апреля на портале правовой информации.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», — сказано в тексте документа.

Депутат от Чеченской Республики Адам Делимханов является членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он принимает участие в спецоперации на территории ЛДНР и руководит подразделениями Росгвардии из Чечни. Видеозаписи с участием Делимханова регулярно публикует в личном блоге глава республики Рамзан Кадыров.