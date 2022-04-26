* запрещённая в России организация

Кабул, 26 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальные лица Катара после рассмотрения и обмена мнениями по контракту на управление афганскими аэропортами не пришли к какому-либо соглашению. Об этом сообщает афганское государственное информационное агентство «Бахтар».

(сс) Joe Burger Кабул. Афганистан

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24 апреля делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе обсудила соглашение с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани.

Делегация официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с министром транспорта и авиации муллой Хамидуллой Ахундзада прибыла в Доху для обсуждения с официальными лицами Катара технического контракта на управление пятью международными аэропортами Афганистана.

Сообщается, что в настоящее время некоторые технические сотрудники кабульского аэропорта являются гражданами Катара. Недавно было опубликовано видео, на котором несколько сотрудников катарских сил безопасности проводят тренировки в аэропорту Кабула. По словам источников, в их обязанности входит обеспечение безопасности катарского технического персонала. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не опровергли и не подтвердили эту новость.

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После этого заместитель премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар поручил министру иностранных дел Амир Хану Моттаки как можно скорее провести переговоры с официальными лицами Катара и назначить дату подписания контракта на управление аэропортом Кабула. Моттаки также входит в состав делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибывшей в Катар.

По сообщению агентства «Бахтар», технические группы Афганистана, Катара и Турции совместно работают над достижением соглашения об управлении афганскими аэропортами.