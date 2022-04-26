Ходейда, Йемен, , 13:43 — REGNUM Представители ООН обратились к международным спонсорам за средствами на укрепление нефтехранилища в йеменском порту Рас-Исса. Об этом 26 апреля сообщает Al-Hadath со ссылкой на офис постоянного представителя и координатора гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций в Йемене Дэвида Грисли.

Танкер «Gaselys» Rama

По его словам, средства нужны для реконструкции нефтехранилища Сафер. Требуется не менее $144 млн.

В ООН заявляют, что игнорирование проблемы может привести к разливу 1,1 миллионов баррелей сырой нефти в воды Красного моря. Гуманитарные организации планируют зафрахтовать несколько танкеров для откачки излишков нефти.

В субботу, 30 апреля, в ООН планируют провести международную конференцию по сбору средств.