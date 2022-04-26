Кемерово, 26 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Кемерове в ледовом спорткомплексе «Сосновый» прошли товарищеские игры чемпионата XI Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд ночной хоккейной лиги. Турнир посвящён 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в региональном правительстве.

HenrikRomby Хоккей

Губернатор региона Сергей Цивилёв поздравил кузбасских чемпионов с выходом в финал лиги, который состоится в Сочи 4–16 мая.

«Уверен, что ночная хоккейная лига будет все более популярна в Кузбассе», — отметил Цивилёв.

В матчах регионального этапа участвовали 30 кузбасских команд в четырёх дивизионах.