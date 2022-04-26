Москва, , 13:30 — REGNUM Политика стран Запада на сегодняшний день является катализатором сближения России и Китая, потому Москва и Пекин прорабатывают форматы сотрудничества для адаптации к происходящим глобальным изменениям. Об этом 26 апреля заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

МИД России Nikita Dezhurny

Как отметил в интервью РИА Новости Моргулов, политический диалог с Китаем в полном формате в современных условиях наполнен «новым содержанием», Москва и Пекин эффективным способом координируют свои шаги на мировой арене

«Прорабатываем форматы сотрудничества, которые позволят адаптироваться к происходящим в мире изменениям. В каком-то смысле можно даже сказать, что западная политика выступает сегодня катализатором дальнейшего российско-китайского сближения. Вряд ли именно этого хотели добиться ее архитекторы, но факт налицо: текущие события, без сомнения, способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества наших стран», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что угрозу обеспечения безопасности России видит в совместных военно-морских учениях США и Японии российская сторона.