Москва, 26 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В рамках пакета мер по оказанию помощи IT-сфере выделяется изменение объёма софинансирования. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Важны два изменения. Мы изменили объём софинансирования: раньше действовал принцип 50/50, а сейчас пропорция пересмотрена – 80/20. Такая мера уже была в ковидную эпоху. Это очень своевременно», — сказал Шадаев.

Вторым изменением, по его словам, является упрощение получения грантов: «[Сначала] переходим к защите проектов и затем – оформление всех бумаг. Нам кажется это очень своевременным».