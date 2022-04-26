Москва, 26 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Переориентация внешней стратегии России на Восток — это объективный процесс, заявил 26 апреля замглавы российского МИД РФ Игорь Моргулов.

Nikita Dezhurny МИД России

«Переориентация нашей внешнеэкономической стратегии на Восток началась не сегодня. Этот процесс носит объективный характер, и обусловлен, в первую очередь, превращением Азиатско-Тихоокеанского региона в локомотив мирового экономического развития», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, начиная с 2010 года доля стран АТР во внешней торговле России увеличилась более чем в три раза и к 2022 году превысила 30%.