Красноярск, 26 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. По состоянию на 26 апреля в Красноярском крае выявлено 363 606 носителей коронавируса, выздоровели 350 623 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в федеральном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 236 челочек, госпитализация потребовалась 90 ковид-пациентам (25 апреля – 23).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в регионе выявили 108 носителей коронавируса, выздоровели 200 человек.