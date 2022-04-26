Москва, , 14:02 — REGNUM Российский певец Виктор Салтыков раскрыл подробности состояния своего коллеги Бориса Моисеева. Об этом пишет издание StarHit 26 апреля.

Борис Моисеев Кадр из интервью на телевидении

«Борю как-то еще подняли. Грубо скажу — он наполовину человек. Там наполовину отсутствуют какие-то вещи. Это тяжелое восстановление. Не каждому удается встать на ноги», — заявил артист. Однако Салтыков также упомянул Вячеслава Малежика, который, столкнувшись с аналогичными проблемами со здоровьем, сумел восстановиться и продолжить работать.

Ранее директор Бориса Моисеева Сергей Горох раскрыл ежемесячные траты на певца. По словам директора, он тратит на содержание артиста около 100 тыс. рублей в месяц.

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