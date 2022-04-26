Москва, , 13:34 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не планирует контактировать с премьер-министром Молдавии Майей Санду на фоне обострения ситуации в Приднестровье. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 26 апреля журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется, таких планов нет», — ответил Песков.

Он не стал отвечать на вопрос о том, кто может стоять за атаками в Приднестровье. По этой теме добавить нечего, сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что ситуация в Приднестровье вызывает обеспокоенность, в Москве внимательно наблюдают за обстановкой в этом регионе. В Тирасполе 25 апреля было обстреляно здание министерства государственной безопасности, а 26 апреля неизвестные взорвали две антенны на телерадиоцентре «Маяк».

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