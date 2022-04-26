Казань, 26 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Татарии 27 апреля ожидаются гроза с порывами ветра до 20 м/с и густой туман. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Гроза

По данным синоптиков, ночью и утром 27 апреля в республике ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В течение суток возможна гроза с сильным юго-западным ветром порывами ночью до 15-17 м/с, днем — 15-20 м/с.

Температура воздуха в темное время суток составит +8…+13 градусов. Днем потеплеет до +22 ˚С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 27 апреля вероятен кратковременный дождь, гроза, порывы южного ветра при грозе достигнут 15-18 м/с.

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