Москва, , 13:27 — REGNUM Отсрочка от армии для специалистов IT-сферы начнёт действовать по заявкам уже с 1 мая 2022 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Армия Министерство обороны Российской Федерации

«Отсрочка от армии – беспрецедентная мера. Она уже де-факто начинает работать с 1 мая. Все аккредитованные компании уже подают заявки по сотрудникам. Целевое требование простое: это профильное образование, которое позволяет получать отсрочку от призыва», — сказал Шадаев.

По его словам, на сегодняшний день подано порядка 900 заявок на примерно 2000 человек: «Уже 1 июня мы передаём списки в Минобороны, далее человек придёт в военкомат, его найдут в списке и дадут отсрочку».