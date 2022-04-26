Общественница просит отложить благоустройство площади под стелу в Костроме
Кострома, 26 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Общественница Екатерина Калашникова просит городские власти отложить благоустройство площади Широкова для установки стелы «Город трудовой доблести» в Костроме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. По её мнению, в сложившейся социально-экономической ситуации 34 млн рублей из областного бюджета лучше потратить на другие цели.
Письмо об этом в ближайшее время общественница направит городским властям и в «федеральные инстанции». Напомним, звание «Город трудовой доблести» было присвоено областному центру в 2021 году. По законодательству в городе, который получил такой статус, должна появиться памятная стела. Сроки её установки не оговариваются. На благоустройство площади Широкова, где планируют установить объект, планируют потратить 34 млн рублей из областного бюджета. Найти подрядчика город должен до конца апреля. Завершение работ намечено на июнь 2022 года. Открыть стелу планируют ко Дню города, который Кострома отмечает в августе.