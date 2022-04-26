Тирасполь, 26 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отметил в школах республики в этом учебном году ЕГЭ и другие экзамены. Об этом он 26 апреля сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

Причиной для такого решения стала неспокойная обстановка в ПМР. В республике ввели повышенный «красный» режим террористической угрозы.

«Считаю, что в существующих реалиях проводить итоговые испытания для школьников нецелесообразно. ЕГЭ для выпускников в нынешнем году отменен, годовые экзамены для учеников промежуточных классов тоже», — написал Красносельский.

Он сообщил, что аттестация учеников будет проводиться на основании их текущей успеваемости.

Напомним, за два дня в Приднестровье неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности в Тирасполе, а также объекты воинской части в районе села Парканы. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк».