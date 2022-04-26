Москва, , 13:25 — REGNUM Темпы роста выручки компании «Яндекс», вероятнее всего пойдут на спад. Такой прогноз делает аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин, передает издание «Финам».

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отмечает, что 27 апреля IT-гигант представит свои финансовые результаты за первый квартал 2022 года. По его оценке, сегменты компании в некоторой степени продемонстрировали разнонаправленную динамику. С одной стороны, на финансовые показатели компании негативно влияет уход крупных иностранных рекламодателей и сокращение маркетинговых бюджетов российских клиентов. В то же время доля «Яндекса» на рынке цифровых услуг выросла, что компенсирует ему часть потерь. По оценке Михайлина, в первом квартале 2022 года выручка «Яндекса» увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 97,9 млрд руб., демонстрируя ощутимое замедление темпов роста относительно предыдущих периодов.

«В сегменте поиска рост выручки мог замедлиться в 2 раза относительно предыдущего квартала и составить 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во многом это объясняется серьезным замедлением рынка онлайн-рекламы в марте на фоне ухода ряда крупных иностранных рекламодателей, сокращения объемов рекламного инвентаря, а также снижения маркетинговых бюджетов бизнеса. Основной конкурент холдинга на рынке поиска в лице Google перекрыл возможность размещать рекламу в своем инструментарии. На этом фоне Яндекс становится единственным значимым игроком в России с подобным рекламным инвентарем, что должно приводить к постепенному перетоку оставшихся рекламных бюджетов», — спрогнозировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» отказывается помечать территорию Донецкой и Луганской Народной Республики как независимые государства в своем приложении «Яндекс. Карты».

Читайте ранее в этом сюжете: «Яндекс» не признал независимость ДНР и ЛНР на своих картах