Москва, 26 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Темпы роста выручки компании «Яндекс», вероятнее всего пойдут на спад. Такой прогноз делает аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин, передает издание «Финам».

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Эксперт отмечает, что 27 апреля IT-гигант представит свои финансовые результаты за первый квартал 2022 года. По его оценке, сегменты компании в некоторой степени продемонстрировали разнонаправленную динамику. С одной стороны, на финансовые показатели компании негативно влияет уход крупных иностранных рекламодателей и сокращение маркетинговых бюджетов российских клиентов. В то же время доля «Яндекса» на рынке цифровых услуг выросла, что компенсирует ему часть потерь. По оценке Михайлина, в первом квартале 2022 года выручка «Яндекса» увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 97,9 млрд руб., демонстрируя ощутимое замедление темпов роста относительно предыдущих периодов.

«В сегменте поиска рост выручки мог замедлиться в 2 раза относительно предыдущего квартала и составить 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во многом это объясняется серьезным замедлением рынка онлайн-рекламы в марте на фоне ухода ряда крупных иностранных рекламодателей, сокращения объемов рекламного инвентаря, а также снижения маркетинговых бюджетов бизнеса. Основной конкурент холдинга на рынке поиска в лице Google перекрыл возможность размещать рекламу в своем инструментарии. На этом фоне Яндекс становится единственным значимым игроком в России с подобным рекламным инвентарем, что должно приводить к постепенному перетоку оставшихся рекламных бюджетов», — спрогнозировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» отказывается помечать территорию Донецкой и Луганской Народной Республики как независимые государства в своем приложении «Яндекс. Карты».