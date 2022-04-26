Самара, , 13:27 — REGNUM Цена на сахар немного снизилась в Самарской области. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Покупатель в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данный вопрос обсуждался на заседании штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области.

Сообщается, что по итогам прошедшей недели цена соли в регионе осталась на прежнем уровне, а вот сахар подешевел на 1,6%.

«Овощи сезонно увеличиваются в цене, что объясняются исчерпанием отечественных запасов и увеличением объемов поставок импортной продукции. От одного до трех процентов уменьшилась стоимость всех видом мяса», — сообщает пресс-служба.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров призвал глав городов и районов области активнее приглашать депутатов областного парламента, муниципальных образований к работе по мониторингу цен и наличия товаров.

«Они могут оказать неоценимую помощь в выявлении расхождений, отклонений от заключенных соглашений по стабилизации цен. Депутатский корпус в полной мере должен быть вовлечен в эту работу», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали снижение спроса на «борщевой набор».