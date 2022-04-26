Москва, , 13:23 — REGNUM Создание российского магазина приложений для телефонов на платформе Android началось ещё полтора месяца назад. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Samsung. Серия Galaxy Note Google - Android

«Разработку отечественного магазина приложений мы начали примерно полтора месяца назад. Есть практика создания отдельных магазинов приложений. К сожалению, [возможность создания магазина приложений] есть только для Android», — сказал Шадаев.

Он считает важным, чтобы это была экосистема, которая развивалась и поддерживалась всем рынком: «Надеюсь, всё будет запущено до конца мая».