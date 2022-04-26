Новочеркасск, Ростовская область, , 13:23 — REGNUM Женщина с ребёнком пострадали в ДТП с участием большегруза в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 26 апреля.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась примерно в 09:20 мск на улице Сарматского в Новочеркасске. Предположительно, водитель грузовика Volvo при повороте налево не уступил дорогу встречной Lada Priora, пользующейся преимуществом. В результате дорожной аварии пострадали пассажиры легкового автомобиля — двухлетний ребёнок и его бабушка.

По факту ДТП проводится проверка.