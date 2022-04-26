Омск, , 13:22 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Омской области пройдёт 9 мая в виде традиционного шествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«Бессмертный полк» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Решение о проведении в очном формате мероприятий, приуроченных к празднику Весны и Труда и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял 26 апреля оперштаб региона по борьбе с COVID-19.

«Разрешение касается конкретных мероприятий, организуемых органами власти и федерацией профсоюзов», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, в Омской области улучшилась эпидситуация, существенно снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией.

При этом участника праздничных мероприятий рекомендовано выполнять необходимые профилактические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, «ковидный» режим повышенной готовности продлён в Омской области до 31 мая включительно. Масочный режим сохраняется.

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