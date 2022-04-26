Новосибирск, 26 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области по подозрению в убийстве двух новорождённых детей задержана женщина. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

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В ведомстве уточнили, что 21 апреля 2022 года за надворными постройками рядом с жилым домом в селе Шагалово Коченевского района были обнаружены скелетированные, частично сохранившиеся тела двух новорождённых детей.

«В качестве свидетелей допрошено более 100 человек, получены образцы слюны для сравнительного исследования у 181 человека, проведены обыски, назначены судебные геномные экспертизы, — рассказали в СКР. — В результате этого была установлена причастность к совершению данного преступления 29-летней жительницы Коченевского района Новосибирской области, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей».

Женщина пояснила, что в доме родила двоих детей, которые якобы не подавали признаков жизни, и отнесла их тела за сарай.

Расследование дела продолжается.